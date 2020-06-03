ماكرون وتبون يبحثان الوضع في ليبيا ويتفقان على "إطلاق طموح للتعاون الثنائي"

قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تباحث مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في اتصال هاتفي أزمة فيروس كورونا والوضع في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي. واتفق الرئيسان، وفق بيان الرئاسة الفرنسية، على “العمل في سبيل علاقة سلسة وإطلاق طموح للتعاون الثنائي في جميع المجالات”. وكانت الجزائر عبرت عن غضبها من بث فيلم وثائقي حول الحركة الاحتجاجية على قناة تلفزيونية عمومية فرنسية، واستدعت على خلفية ذلك سفيرها في باريس.

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