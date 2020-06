أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، الأربعاء، انطلاق عملية ما أسماها بـ ” تحرير مطار طرابلس”، لملاحقة قوات الجيش داخل طرابلس.

و أوضح قنونو في بيان له، أن قوات الوفاق نجحت قبل يومين في إحكام الطوق حول مطار طرابلس تمهيدا لسيطرة الوفاق عليه، مشيرا إلى أن الوفاق نجحت في السيطرة على كافة المعسكرات جنوب طرابلس، حسب قوله.

وأشار قنونو إلى أن سلاح الجو التابع للوفاق نفذ خلال الساعات الاخيرة 3 ضربات قتالية استهدفت سرية دبابات تابعة للجيش فى قصر بن غشير، ودبابة داخل مطار طرابلس”.

The post قنونو: قوات الوفاق أحكمت الطوق على مطار طرابلس تمهيدًا للسيطرة عليه appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24