ميناء بنغازي يستقبل 3 سفن محملة ببضائع مختلفة

استقبل ميناء بنغازي البحري ثلاث سفن محملة ببضائع مختلفة أمس الثلاثاء.

ورست في الميناء سفينة «لينا أف» التابعة للوكيل الملاحي شركة «مديترينيان» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 119 حاوية بضائع وسلع متنوعة، حسب بيان إدارة الميناء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودخلت إلى الميناء أيضا السفينة «إيتلانتك» للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وتحمل 88 حاوية بضائع مختلفة، إضافة إلى السفينة «بيلا» لوكيل الملاحي شركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 6550 طنا من مادة الأسمنت.

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