قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، إن حفتر لن يستطيع كسب المعركة في ليبيا، مشيرًا إلى أن دعم تركيا لحكومة الوفاق غير المعتمدة، غيّر الموازين، لافتًا إلى أنه لولا التدخل التركي لتحول الصراع في ليبيا إلى حرب شوارع.

