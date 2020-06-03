ميناء بنغازي يستقبل أكثر من 200 حاوية سلع

وصلت إلى ميناء بنغازي الساعات الماضية سفن تجارية محملة ببضائع متنوعة ووفقا لبيانات إدارة الميناء فقد وصلت السفينة “أني” التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا وعلى متنها نحو 210 حاويات.

ودخلت بعدها بساعات لحوض ميناء بنغازي باخرة الحبوب “ليدي فرايدي” التابعة للوكيل الملاحي شركة الأفق اللامع وعلى متنها نحو 5200 طن من حبوب الشعير.

وكشفت إدارة ميناء بنغازي عن وصول سفينة “ابو ليسا” التابعة للوكيل الملاحي شركة الشرق تمهيدا لإفراغ حمولتها المقدرة بنحو 2300 طن من الإسمنت المكيس، في وقت كانت فيه إدارة ميناء بنغازي قد أعلنت قبل أيام عن سلسلة من السلع الواصلة خلال رمضان الماضي موضحة أن الأرصفة استقبلت 43 سفينة وناقلة متنوعة الحمولة .

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