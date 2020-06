الغريفة.. انطلاق حملة تعقيم في البلدية لمكافحة كورونا

أعلنت بلدية الغريفة، الأربعاء، عن انطلاق حملة لرش وتعقيم البلدية تحت إشراف مكتب البيئة بالبلدية.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه سيتم تعقيم جميع محال البلدية بالتنسيق مع روابط الشباب داخل تلك المحال والهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار المكتب أن هذه الحملة تأتي فى إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة داخل البلدية لمكافحة انتشار فيروس كورونا

