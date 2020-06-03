«أوغلو»: لولا تركيا لتحول الصراع في ليبيا إلى «حرب شوارع»

زعم وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن “تركيا غيرت الموازين في ليبيا ولولاها لتحول الصراع إلى حرب شوارع”، على حد قوله.

وادعى «أوغلو»، بحسب وكالة الأناضول التركية، أن “مصر وفرنسا والمرتزقة من دول مجاورة تدعم حفتر ولكن أبو ظبي هي الطرف الذي يدعمه بالمال والسلاح”، على حد زعمه.

وأشار وزير الخارجية التركي ، إلى أنه “الآن لا يمكن لحفتر أن يكسب الحرب في ليبيا”.

جدير بالذكر، أن تركيا تواصل بحسب المرصد السوري، نقل المرتزقة إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة طرابلس التي تقاتل الجيش الوطني الليبي، وقال «المرصد» إنه رصد وصول دفعة جديدة تضم العشرات من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة إلى ليبيا، حيث وصل أعداد المرتزقة السوريين إلى 11500 عنصر، كما أن هناك أكثر من 50 داعشي أرسلهم أردوغان إلى ليبيا.