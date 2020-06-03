سلاح جو الوفاق ينفذ 3 ضربات على قصر بن غشير ومطار طرابلس

أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، صباح اليوم الأربعاء، بدء قوات الوفاق لما أسمته بـ” معركة تحرير المطار”.

وقال قنونو، “إن التعليمات صدرت لقوات الوفاق بالتقدم و مطاردة قوات الجيش الليبي التابعة لحفتر داخل مطار طرابلس”، مشيرا إلى أن قوات الوفاق نجحت قبل يومين في إحكام الطوق حول مطار طرابلس، بحسب قوله.

كما أشار قنونو، إلى أن قوات الوفاق نجحت خلال هذا الاسبوع في استعادة كافة المعسكرات جنوب طرابلس، مؤكدا أن سلاح الجو نفّذ خلال الساعات الأخيرة ثلاث ضربات قتالية استهدفت سرية لدبابات تابعة للجيش الليبي في قصر بن غشير ودبابة داخل مطار طرابلس.