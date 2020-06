السراج في أنقرة غدا لاستجداء مزيد من الدعم التركي

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، سيزور تركيا غدًا الخميس.

وقال أوغلو فى تصريحات صحفية، إن السراج سيبحث خلال الزيارة سبل الحل السياسي في ليبيا، بعد تصاعد وتيرة المعارك في المنطقة فى الفترة الأخيرة.

و أشار أوغلو إلى أن حفتر لن يستطيع كسب المعركة في ليبيا، مشيرًا إلى أن دعم تركيا لحكومة الوفاق غير المعتمدة، غيّر الموازين، لافتا إلى أنه لولا التدخل التركي لتحول الصراع في ليبيا إلى حرب شوارع، على حد قوله.

