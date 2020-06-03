أوغلو: حفتر لا يقبل الحل السياسي.. والسراج يزور تركيا غدا

رأى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر لن يستطيع كسب المعركة الدائرة في ليبيا، حسب زعمه.

وقال أوغلو، في تصريحات متلفزة، “حفتر يصعد من هجماته في ليبيا مؤخرًا، ولا يقبل بالحل السياسي”، وأضاف “أنقرة تواصل دعم الشرعة في ليبيا، وتقدم الخدمات العسكرية الاستشارية لحكومة الوفاق”، بحسب قوله.

وحول علاقات بلاده مع روسيا، قال أوغلو: “على الرغم من اختلاف وجهات النظر بين أنقرة وموسكو حيال العديد من القضايا الاقليمية والدولية، إلا أن تركيا ترغب في حل المشاكل العالقة عن طريق الحوار،،، نحن لا نتفق مع روسيا حيال العديد من المسائل، مثل الأزمة السورية والأوضاع الراهنة في ليبيا، إلا أننا نواصل الحوار مع موسكو، من أجل حل المشاكل العالقة”.

كما قال أوغلو، “إن تركيا لديها مصالح في ليبيا وقد تتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عنها عند اللزوم”، معلنا في الوقت ذاته أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج يزور تركيا غدًا، لبحث سبل الحل السياسي في ليبيا.