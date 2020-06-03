اخبار ليبيا الان

مصدر لـ218: السراج يتوجه الخميس لتركيا

تم النشر منذُ 33 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مصادر خاصة لــ 218 عن توجّه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج غدا الخميس إلى أنقرة استجابة لدعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعقد لقاء مشترك لبحث تطورات الأحداث في المنطقة.

ويأتي لقاء السراج بأردوغان بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية والذي سيبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والشروع بتطبيق بنود مذكرة التفاهم حول الحدود البحرية المُوقّعة مع حكومة الوفاق، ويُعد هذا الاجتماع الأول للحكومة في مقر الرئاسة التركية بأنقرة منذ نحو 70 يوما بعد اجتماعات افتراضية بسبب جائحة كورونا.

يشار إلى أن مجلس الأمن القومي التركي، كان قد أكد أمس الثلاثاء، خلال اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستواصل تقديم الاستشارات العسكرية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مؤكدا أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها في البحر الأبيض المتوسط دون أي تنازلات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك