مصدر لـ218: السراج يتوجه الخميس لتركيا

كشفت مصادر خاصة لــ 218 عن توجّه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج غدا الخميس إلى أنقرة استجابة لدعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعقد لقاء مشترك لبحث تطورات الأحداث في المنطقة.

ويأتي لقاء السراج بأردوغان بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية والذي سيبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والشروع بتطبيق بنود مذكرة التفاهم حول الحدود البحرية المُوقّعة مع حكومة الوفاق، ويُعد هذا الاجتماع الأول للحكومة في مقر الرئاسة التركية بأنقرة منذ نحو 70 يوما بعد اجتماعات افتراضية بسبب جائحة كورونا.

يشار إلى أن مجلس الأمن القومي التركي، كان قد أكد أمس الثلاثاء، خلال اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستواصل تقديم الاستشارات العسكرية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مؤكدا أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها في البحر الأبيض المتوسط دون أي تنازلات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية