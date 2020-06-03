بالصور: بدء عودة أهالي مشروع الهضبة إلى منازلهم

قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي إن أهالي منطقة مشروع الهضبة جنوب طرابلس بدأوا في الرجوع إلى منازلهم.

ونشر عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الأربعاء، صورا لتجمع العائلات قبل توجهها إلى المنطقة، مضيفا: «سعادة الناس لا توصف بالرجوع إلى منازلهم».

وفي 27 مايو الماضي، رصدت الشركة العامة للكهرباء بعض الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية في مشروع الهضبة.

ونشرت صفحة الشركة صورا تظهر احتراق كوابل كهرباء، أشارت إلى أنها خاصة بمحطة 30 سيدي حسين، إضافة إلى أضرار لحقت بمحطة 11 كلاب الأثر.

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