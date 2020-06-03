عقيلة يلتقي مجلس جامعة عمر المختار لبحث هذه الملفات

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

03 June, 2020

التقى رئيس مجلس النواب عقيله صالح، أمس الثلاثاء، مع مجلس جامعة عمر المختار لمناقشة جملة من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بأداء الجامعة ومتطلباته من أجل القيام بدورها المناط بها لكافة كليات الجامعة في البيضاء والقبه ودرنه.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “إنه تم خلال اللقاء مناقشة تفعيل قانون الجامعات الذي أقره مجلس النواب في جلساته السابقة، كما تم تقديم ما قامت به الجامعة في مجال البحوث والدراسات المختلفة في كل كلياتها وورش العمل والمؤتمرات العلمية والمستويات التي حققتها الجامعة في السنوات السابقة، وما تحتاجه من دعم والمخصصات المالية لتقديم كل برامجها العلمية وفق اختصاصها وما تحتاجه الدولة والمجتمع”.

وأضاف المريمي، لأنه تم التطرق أيضا إلى المبادرة قدمها رئيس مجلس النواب، للشعب الليبي لحل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، حيث قام عقيلة صالح، بشرحها على مجلس جامعة عمر المختار.