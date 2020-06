الوطنية للنفط تسجل انخفاضاً فى إيرادات شهر ابريل بنسبة 97% عن العام الماضي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء، أنها حققت إيرادات منخفضه بقيمته “50,525,596.43” مليون دولار أمريكي من النفط الخام والغاز والمكثفات عن شهر إبريل الماضى.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الإيرادات سجلت تراجعاً بنسبة 97 % مقارنة بما تم تحقيقه في شهر إبريل من العام 2019 والذي يقدر بحوالي “1,620,380,524,61 مليار دولار” .

وأشار المكتب إلى أن قيمة المنتجات النفطية انخفضت مسجلةً القيمة “صفر ” للشهر الثاني على التوالي، بفعل استمرار إغلاق الحقول والمصافي النفطية والوحدات الانتاجية ، لافتا إلى أن معدلات انتاج الغاز الطبيعي سجلت انخفاضاً خلال شهر ابريل الماضي، بسبب إغلاق صمّام سيدي السائح مما تسبب فى تكبد الخزانة العامة لتكاليف إضافية لتامين الوقود البديل لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.

