أفادت مصادر إعلامية، الأربعاء، بوقوع اشتباكات بين قوات
الوفاق والجيش في محيط مدينة ترهونة.
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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت مصادر إعلامية، الأربعاء، بوقوع اشتباكات بين قوات
الوفاق والجيش في محيط مدينة ترهونة.
The post اشتباكات بين قوات الوفاق والجيش في محيط ترهونة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
ترهونة مقبرة المرتزقة والمليشيات اخر النهار سيفر من بقى منهم على قيد الحياة ويتركوا المئات من جيف كلاب النار الاشرار المتفحمة والسيارات المدمرة كلاكيث مائة مرة !!!
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