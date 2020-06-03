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اشتباكات بين قوات الوفاق والجيش في محيط ترهونة

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر إعلامية، الأربعاء، بوقوع اشتباكات بين قوات
الوفاق والجيش في محيط مدينة ترهونة.

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  • ترهونة مقبرة المرتزقة والمليشيات اخر النهار سيفر من بقى منهم على قيد الحياة ويتركوا المئات من جيف كلاب النار الاشرار المتفحمة والسيارات المدمرة كلاكيث مائة مرة !!!

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