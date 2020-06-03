امغيب: أردوغان يجمع ما تبقى من مقاتلي التنظيمات الإرهابية بسوريا ويرسلهم إلى ليبيا

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن أردوغان ينفذ مخطط دولي لتجميع ما تبقى من مقاتلي التنظيمات الإرهابية في سوريا وإرسالهم الى ليبيا.

امغيب قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية هلى موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إن الرئيس التركي أردوغان مرة اخرى يستخدم الأفكار الجهادية المتطرفة لإرسال الإرهابيين الى ليبيا مستغلاً الموافقة الدولية ليحقق بذلك غايتين في آن واحد.

وأشا إلى أن غاياته الأولى التخلص منهم والثانية لتهديد أمن الشقيقة مصر بشكل خاص وزعزعة أمن واستقرار البحر المتوسط بالكامل .

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