اخبار ليبيا الان

امغيب: أردوغان يجمع ما تبقى من مقاتلي التنظيمات الإرهابية بسوريا ويرسلهم إلى ليبيا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن أردوغان ينفذ مخطط دولي لتجميع ما تبقى من مقاتلي التنظيمات الإرهابية في سوريا وإرسالهم الى ليبيا.

امغيب قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية هلى موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إن الرئيس التركي أردوغان مرة اخرى يستخدم الأفكار الجهادية المتطرفة لإرسال الإرهابيين الى ليبيا مستغلاً الموافقة الدولية ليحقق بذلك غايتين في آن واحد.

وأشا إلى أن غاياته الأولى التخلص منهم والثانية لتهديد أمن الشقيقة مصر بشكل خاص وزعزعة أمن واستقرار البحر المتوسط بالكامل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • المستفيد من هذا الجيش العربى السورى بدأ يستعد لتحرير ماتبقى من ارضه بعد ترحيل المرتزقة السوريين لليبيا وبدأ الطيران الروسى فى القصف اليوم فى ادلب مما يدل على وجود صفقة قذرة بين اردوغان والروس ادلب مقابل الوطية !!!

    رد