المحجوب: المجتمع الدولي يتابع العدوان التركي الصريح على ليبيا دون أن يتحرك

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، إن

الإرادة الدولية لم تصل بعد إلى ما يطمح إليه الشعب الليبي، مؤكدًا أن المجتمع الدولي

يرصد ويتابع العدوان والغزو التركي الصريح دون أن يتحرك.

وأضاف المحجوب في تصريح صحفي أن قوات الجيش تؤدي واجبها وتدافع

عن أرض الوطن وسيادته وتحارب العدوان على ليبيا،

مشيرًا إلى أن قوات الوفاق ومليشياتها ارتكبت جرائم ضد المدنيين في منطقة الأصابعة.

وأشار المحجوب إلى أن الجيش طرد المليشيات الإجرامية والتنظيمات

الإرهابية من منطقة الأصابعة، واستطاع القبض على عناصر من هذه المليشيات، بالإضافة

إلى قتل “رمضان بن عامر” قائد هذه المليشيات، لافتًا إلى أن هذه الميليشيات

عاثت فسادا في الأصابعة وقتلت العديد من المدنيين ونهبت الممتلكات الخاصة، ودمرت المباني،

بسبب تأييد الأهالي للجيش.

وتابع المحجوب أن قوات الوفاق ومليشياتها والمرتزقة السوريين

يعملون على ضرب معنويات المدنيين الليبيين وترويعهم بالطائرات التركية المسيرة والأسلحة

الثقيلة، مشددًا على أن كافة مواقع المليشيات والمرتزقة مستهدفة من قبل قوات الجيش،

مؤكدا عزم الجيش القضاء عليها جميعا وتحرير البلاد، مهما كلف ذلك من تضحيات ومهما طال

أمد الحرب.

