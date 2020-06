الهجرة الدولية: قدمنا مساعدات غذائية لأكثر من 2000 مهاجر في ليبيا

أعلن مكتب منظمة الهجرة الدولية فى ليبيا ، الأربعاء، أن المنظمة قدمت مساعدات لأكثر من 2000 مهاجر فى ليبيا، موضحا أن هذه المساعدات تضمنت سلاّت غذائية تحتوي على مواد أساسية لدعم عائلات المهاجرين والأسر التي يعولها شخصاً واحداً و التي فقدت عملها خلال شهر مايو.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنظمة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن انعدام الأمن الغذائي لا يزال يمثل تحديًا في ليبيا بسبب تدهور الظروف الأمنية والقيود ذات الصلة بفيروس كورونا ما دفع المنظمة لمساعدة هؤلاء المهاجرين.

