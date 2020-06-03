اخبار ليبيا الان

قنونو: نفذنا 10 ضربات قتالية على هذه المناطق

تم النشر منذُ 15 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أن سلاح الجو التابع لقوات الوفاق، نفّذ منذ صباح اليوم الأربعاء وحتى الآن 10 ضربات قتالية استهدفت مناطق مطار طرابلس، وقصر بن غشير، ووادي الربيع، والقويعة.

وكان قنونو، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، رسميا بدء قوات الوفاق لما أسمته بـ” معركة تحرير المطار”. 

وقال قنونو، إن التعليمات صدرت لقوات الوفاق بالتقدم و مطاردة فلول قوات الجيش الليبي التابعة لحفتر داخل مطار طرابلس، مشيرا إلى أن قوات الوفاق نجحت قبل يومين في إحكام الطوق حول مطار طرابلس. 

كما أشار قنونو، إلى أن قوات الوفاق نجحت خلال هذا الاسبوع في استعادة كافة المعسكرات جنوب طرابلس. 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اخر النهار ياحمار سنرى جيفكم والياتكم المدمرة كالعادة متناثرة فى الطرقات مع اسر عدد كبير من الجرذان !!!

    رد

  • برافو .. طالما الجيش مصمم على استراتيجيه الدفاع خير وسيله للنوم .. تعرض ل 20 هجوم فى نفس المنطقه . مش يهاجم هو ويبعد الخطر لا . يصد الهجمه ويستنى لما ييجو تانى .. جيش حبوب لسه ملزم نفسه بالهدنه من طرف واحد يسد بس . ويتراجع فى مكان أأمن . لحد ما يجيوله تانى . الى أن حاصر نفسه بنفسه داخل المطار وداخل ترهونه وداخل بنى وليد . لكن يهجم ويباغت . لا .. جيش شلل . محاربين ممتازين . لكن هتهزمهم الاوامر الغلط .

    رد