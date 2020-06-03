قنونو: نفذنا 10 ضربات قتالية على هذه المناطق

أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أن سلاح الجو التابع لقوات الوفاق، نفّذ منذ صباح اليوم الأربعاء وحتى الآن 10 ضربات قتالية استهدفت مناطق مطار طرابلس، وقصر بن غشير، ووادي الربيع، والقويعة.

وكان قنونو، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، رسميا بدء قوات الوفاق لما أسمته بـ” معركة تحرير المطار”.

وقال قنونو، إن التعليمات صدرت لقوات الوفاق بالتقدم و مطاردة فلول قوات الجيش الليبي التابعة لحفتر داخل مطار طرابلس، مشيرا إلى أن قوات الوفاق نجحت قبل يومين في إحكام الطوق حول مطار طرابلس.

كما أشار قنونو، إلى أن قوات الوفاق نجحت خلال هذا الاسبوع في استعادة كافة المعسكرات جنوب طرابلس.