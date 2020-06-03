باشاغا يبحث دمج القوات المساندة لحكومة الوفاق

عقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ووكيل وزارة الداخلية خالد مازن اجتماعا موسعا حضره وكيل الشؤون الأمنية محمد المداغي وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية ووكيل وزارة الدفاع ورئيس الأركان التابع للوفاق وعدد من ضباط الجيش .

وناقش الاجتماع وضع آلية لاستيعاب ودمج أفراد القوات المساندة لحكومة الوفاق بالمحاور وجبهات القتال جنوب العاصمة طرابلس ووضع برامج لانخراط القوات داخل مؤسسات الدولة، وأشار باشاغا إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية تحملتا العبء الأكبر في انخراط هذه القوات ضمن الكادر الوظيفي مشيرا إلى ضرورة توفير الدعم المالي من مؤسسات الدولة المالية في هذا الصدد، لافتا إلى أن الوزارتين درستا هذا الجانب لقرابة سنة كاملة.

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