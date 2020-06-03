العقوري لـ السفيرة الفرنسية: من الضروري الوقوف بحزم ضد التدخلات الخارجية في ليبيا

ليبيا – تلقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اتصالا هاتفيا أمس الثلاثاء من سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دو هيلين حيث بحث الطرفان آخر المستجدات في ليبيا ومبادرة السلام التي قدمها مجلس النواب .

العقوري جدد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب تأكيده على عمق العلاقات الليبية الفرنسية وعلى ضرورة العمل للوصول لحل سياسي للأزمة يعيد الاستقرار ويحافظ على وحدة البلاد، مشددا على رفض المجلس للتدخلات الخارجية في ليبيا وضرورة الوقوف بحزم تجاه ذلك .

وبدورها، أكدت السفيرة الفرنسية على شرعية مجلس النواب ودعم بلادها لجهود إعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

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