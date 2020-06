أعلنت مصادر صحفية، الأربعاء، أن نائب رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق وصل إلى موسكو لاجراء محادثات مع المسؤولين الروس حول الوضع فى ليبيا.

وأوضحت المصادر أن معيتيق امتنع لدى وصوله إلى روسيا عن الإدلاء بأي تصريحات قبيل المفاوضات التي من المقرر أن يجريها في مقر الخارجية الروسية اليوم.

The post معيتيق يصل موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس حول الوضع في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24