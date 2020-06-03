تركيا تنشر خريطة “حقول الجديدة” شرق المتوسط

نشرت وزارة الخارجية التركية، خريطة تظهر “الحقول الجديدة” شرق البحر الأبيض المتوسط، التي تقدمت أنقرة بطلب إلى الأمم المتحدة للحصول على رخصة التنقيب عن الطاقة فيها.

ونشر المدير العام للحدود البحرية والجوية في الخارجية التركية، تشاغطاي أرجياس، تغريدة عبر “تويتر” أرفقها بخريطة تظهر حقول التنقيب الجديدة.

و قال المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي إن تركيا ستواصل بحزم ممارسة حقوقها السيادية على المنطقة وفي هذا الإطار يتم تنفيذ أنشطة البحث الزلزالي والحفر وفقا للخطة المعتمدة سابقا.

وكان وزير الطاقة التركي فاتح دونميز قد أكد الجمعة الماضية أن بلاده ستشرع في التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط في غضون 3 أشهر استنادا على الشرعية الممنوحة لتركيا من الاتفاقية الموقعة مع حكومة الوفاق.

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