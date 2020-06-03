ارتفاع مفاجئ ومقلق لكورونا في سبها مالأسباب وما الحل؟

وبحسب الغرفة المركزية لمكافحة وباء كورونا في سبها فإن عددد الإصابات بفيروس كورونا في الجنوب الليبي بلغت 83 إصابة منها 80 حالة في العزل المنزلي و3 في مركز العزل فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة

ومن خلال الإصابات التي سجلت في آخر بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدن مصراتة وزليتن والتي كان مصدرها من مواطنين قادمين من الجنوب الليبي فإن خطر انتشار الفيروس في الشمال الليبي قائما خاصة في ظل التهاون في فرض قرار حظر التنقل بين المدن الذي أصدرته جميع اللجان المسؤولة في كافة أنحاء ليبيا.

كما أن قلة الإمكانيات التي يعاني منها الجنوب الليبي عامة وسبها بشكل خاص وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحية ونقص الكوادر الطبية سيشكل أكبر عائق أمام كبح جماح الجائحة التي بدأت بالانتشار بتسارع مقلق.

ومن خلال التقارير الواردة من سبها فإن أغلب المواطنين لايلتزمون بالإجراءات الاحترازية كالحجر المنزلي و التباعد الاجتماعي بل ووصل الأمر للتشكيك في وجود الوباء وهو ماقد يفاقم الوضع ويزيده تعقيدا.

وفِي ظل هذه الظروف سيكون للمواطن الدور الأكبر في السيطرة على هذا الوباء والتقليل من انتشاره لمساعدة الأطقم الطبية في مجابهته ذلك بالالتزام الكامل بكل الإجراءات لحماية الجميع وإيقاف تمدد هذا الزائر غير المرغوب فيه.

كما أن دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية المختلفة في هذا الوقت لابد وأن يكون أكبر لتوعية المواطنين للخطر الداهم وترشيدهم للوقاية من هذا المرض الخطير .