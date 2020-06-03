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برلماني تونسي: فرضية سحب الثقة الغنوشي مطروحة بجدية

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يسائل البرلمان التونسي اليوم الأربعاء في جلسة عامة بدأت قبل قليل رئيسه راشد الغنوشي حول الديبلوماسية البرلمانية في علاقتها بالوضع في ليبيا.

وأكد عضو الكتلة الديمقراطية عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي أن فرضية سحب الثقة من رئيس البرلمان مطروحة بجدية نتيجة الخروقات للصلاحيات وللدستور التي ارتكبها الغنوشي.

ومن المقرر أن ينظر خلال الجلسة العامة في مشروع لائحة تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل.

وكان رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي قد قال في وقت سابق إن الحياد السلبي في ليبيا لا معنى له بالنسبة لدول الجوار ، مضيفا أن ما يجري في ليبيا لا يمكن لدول الجوار أن تعيش اللامبالاة نحوه ، مؤكدا أن الحل السياسي في ليبيا هو الطريق الأسلم لتجاوز حالة الفوضى مشيرا إلى أن تواصله مع حكومة السراج رفضته الأحزاب المعارضة ولكنه لم يخرج عن الضوابط الدبلوماسية التونسية مضيفا أن من يحتج على هذا التواصل يقترح البديل عن الشرعية كأن نتواصل مع تنظيمات غير معترف بها، وهو ما يضر بمصلحة الدولة التونسية وشعبها”.

ولفت رئيس البرلمان التونسي إلى أنه “لا توجد دولة مستقلة بذاتها لا تتأثر بمحيطها، وفي الحالة الليبية فإن تونس تتأثر بشكل مباشر وبالغ بما يجري في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • اتوقع غضب شعبى يحاصر البرلمان والمطالبه بحله والا يعتصموا بداخله فلا مكان الخوان فى تونس ولا يمكن قبةل ان يرأس البرلمان ارهابى داعشى حنث بالقسم على الولاء التام لتونس واتضح ان ولاءه التام للارهاب !!

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