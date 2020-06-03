برلماني تونسي: فرضية سحب الثقة الغنوشي مطروحة بجدية

يسائل البرلمان التونسي اليوم الأربعاء في جلسة عامة بدأت قبل قليل رئيسه راشد الغنوشي حول الديبلوماسية البرلمانية في علاقتها بالوضع في ليبيا.

وأكد عضو الكتلة الديمقراطية عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي أن فرضية سحب الثقة من رئيس البرلمان مطروحة بجدية نتيجة الخروقات للصلاحيات وللدستور التي ارتكبها الغنوشي.

ومن المقرر أن ينظر خلال الجلسة العامة في مشروع لائحة تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل.

وكان رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي قد قال في وقت سابق إن الحياد السلبي في ليبيا لا معنى له بالنسبة لدول الجوار ، مضيفا أن ما يجري في ليبيا لا يمكن لدول الجوار أن تعيش اللامبالاة نحوه ، مؤكدا أن الحل السياسي في ليبيا هو الطريق الأسلم لتجاوز حالة الفوضى مشيرا إلى أن تواصله مع حكومة السراج رفضته الأحزاب المعارضة ولكنه لم يخرج عن الضوابط الدبلوماسية التونسية مضيفا أن من يحتج على هذا التواصل يقترح البديل عن الشرعية كأن نتواصل مع تنظيمات غير معترف بها، وهو ما يضر بمصلحة الدولة التونسية وشعبها”.

ولفت رئيس البرلمان التونسي إلى أنه “لا توجد دولة مستقلة بذاتها لا تتأثر بمحيطها، وفي الحالة الليبية فإن تونس تتأثر بشكل مباشر وبالغ بما يجري في ليبيا.

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