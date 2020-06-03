اليونيسيف تعبر عن قلقها جرّاء زرع ألغام في عين زارة

عبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن سكان منطقتي عين زارة وصلاح الدين في طرابلس قد تعرضوا للقتل والإصابة بواسطة عبوات ناسفة يدوية الصنع تم وضعها داخل منازلهم وبالقرب منها.

وأشارت المنظمة إلى أن الناجين من الانفجار يواجهون خطر التعرض لمشاكل جسدية ونفسية واجتماعية خطيرة وقد تتأثر حياتهم من عواقب هذه الحوادث، مضيفة أن منظمة اليونيسف تعمل بشكل وثيق مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام والشركاء الآخرين لضمان أن المجتمعات المتضررة من النزاع، وخاصة الأطفال واليافعين والآباء والأمهات ومقدمي الرعاية لهم، يتلقون التوعية بشأن مخاطر الذخائر المتفجرة للتخفيف من احتمالية الحوادث والإصابات وتعزيز السلوكيات الآمنة.

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