الوفاق تشن هجوما على ترهونة وتطلق معركة تحرير مطار طرابلس

أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، عقيد طيار محمد قنونو، بداية معركة “تحرير مطار” العاصمة الدولي، بالتزامن مع شن هجوم واسع على مدينة ترهونة.

وأفاد قنونو في بيان عاجل بأن التعليمات صدرت لقوات حكومة الوفاق بالتقدم ومطاردة قوات حفتر (الجيش الوطني) داخل مطار طرابلس.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الوفاق بأن قواته نجحت قبل يومين في احكام الطوق حول مطار طرابلس تمهيدا لتحريره وبسط سيطرة الدولة عليه.

وذكر قنونو كذلك أن قوات الوفاق “نجحت خلال هذا الأسبوع في استعادة كافة المعسكرات جنوب طرابلس، بعد أن كانت بؤرا لقوات حفتر”.

وروى في السياق أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني، نفّذ خلال الساعات الاخيرة 10 ضربات قتالية استهدفت سرية للدبابات في قصر بن غشير، ودبابة داخل مطار طرابلس ومواقع اخرى.

إلى ذلك أعلنت مصادر متطابقة أن قوات حكومة الوفاق تشن في هذه الآونة هجوما واسعا على مدينة ترهونة من ثلاثة محاور، مشيرة إلى اندلاع قصف متبادل بالمدفعية الثقيلة على تخوم المدينة، الواقعة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

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