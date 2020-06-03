مصادرنا: مقتل مواطن وأبنائه الأربعة بمدينة «تراغن» على يد مسلحين ملثمين

كشفت مصادر لـ «الساعة 24» تفاصيل الحادث المأسوي الذي وقع فجر اليوم الأربعاء، ببلدية تراغن وراح ضحيته مواطن وأبنائه الأربعة.

وأكدت المصادر، أن اثنين مسلحين ملثمين، قاما باقتحام منزل المواطن “أبوبكر محمد علي خميس” الموظف بالشركة العامة للكهرباء، والبالغ من العمر 51 عاما، ببلدية ترغن، وقاما بإطلاق النار عليه هو وأسرته، وهو ما تسبب في مقتله هو و4 من أبنائه.

وأشارت المصادر، أن أبناء القتيل (أبو بكر)، الذين لقوا حتفهم هم “أصيل 16 عامًا” و “نزار 14 عامًا” و”مالك 11 عامًا” و “مبروكة 6 أعوام”، كم تبين أن زوجة القتيل تم تقييدها ومعها طفليها.

وأوضحت المصادر، أن القضية الآن لدى مديرية الأمن والتحقيقات جارية، لافتة إلى أنه من خلال التقارير الأولية وبحسب اقوال “الزوجة” أن المسلحين كانت عليهم رائحة الخمر ودخلوا للمنزل وهم باحثين عن شخص نازح من مدينة “مرزق”.