الوطني للأرصاد: طقس اليوم معتدل على أغلب المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأربعاء، أن الطقس سيكون معتدلا على أغلب المناطق فى ليبيا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في مناطق الشمال الغربي بدءا من الغد، على أن تتأثر بعض المناطق الشرقية بموجة الحر من يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و41 درجة مئوية على جميع المناطق.

وأشار المركز إلى أن السماء ستكون قليلة السحب على مناطق رأس اجدير حتى سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي، وستتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الغربي، والرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و32 درجة مئوية.

وعلى مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مرادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و26 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و34 درجة مئوية على الدواخل.

أما على مناطق الجفرة و سبها و غدامس و الحمادة ستكون السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و41 درجة مئوية، لافتا إلى احتمالية سقوط الأمطار على الكفرة و السرير و تازربو، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و39 درجة مئوية.

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