أفادت مصادر صحفية، الأربعاء، أن مجموعة مسلحة تتبع تنظيم داعش الإرهابي، شنت هجوماً على منزل مواطن ببلدية تراغن جنوب سبها، واسفر عن مقتل جميع أفراد العائلة.

The post تنظيم داعش الإرهابي يشن هجومًا على منزل مواطن بتراغن وتقتل جميع أفراد عائلته appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24