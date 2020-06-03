مصادر لـ : 218 استئناف المباحثات العسكرية للجنة 5+5

كشفت مصادر لـ218 اليوم الأربعاء عن عودة المباحثات العسكرية 5+5 فيما تحفظت المصادر على ذكر الأطراف المشاركة ومكان الانعقاد وفضلت عدم الكشف عن الأجندة المطروحة للاجتماع

وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند قد أكد على أهمية الحل السلمي للأزمة الليبية وعودة الأطراف إلى طاولة الحوار.

وجاء ذلك عبر مكالمة هاتفية أجراها السفير نورلاند مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

وبحسب السفارة تناولت المكالمة عودة الأطراف إلى مسار الحوار، واستئناف مباحثات 5+5 ، حيث جدد السفير التأكيد على أن الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف الليبية المسؤولة عن وضع أسلحتها جانبا ورفض التدخل الأجنبي والحل بالطرق السلمية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد رحبت في وقت سابق بقبول الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناء على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

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