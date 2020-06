وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير

المعتمدة، أحمد معيتيق، الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، لتوقيع ما اتفق عليه

بين الوفاق وروسيا في مصراتة خلال الأيام الماضية.

وتأتي زيارة معيتيق إلى روسيا وسط أنباء عن وجود اتفاق

بين حكومة الوفاق وروسيا على تسديد كامل الديون المتراكمة على ليبيا من أيام

الاتحاد السوفيتي والتي تقدر بـ 7 مليارات دولار، بالإضافة لإعطاء تسهيلات للشركات

الروسية بالتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا، على أن يتم توقيع ذلك خلال هذه

الزيارة.

كما أفادت أنباء بأن الوفاق اتفقت مع روسيا في مصراتة

على جعل قاعدة الجفرة قاعدة روسية.

The post صفقة جديدة للوفاق.. معيتيق في موسكو لإتمام ما تم الاتفاق عليه مع الروس في مصراتة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24