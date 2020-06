ازدادت وتيرة المعارك في طرابلس التي لم تشهد محاور القتال فيها هدوءا منذ أيام، فما شهدته الساعات الماضية كان مختلفا وقد تشهد الساعات القادمة اختلافا أكبر

وارتفعت وتيرة العنف أكثر من ذي قبل خلال الـ24 ساعة الماضية ولا تزال، وسادت لغة السلاح على عدد من محاور القتال في العاصمة منها الكازيرما والرملة والخلة وعين زارة وصولا إلى مشارف قصر بن غشير.

وأعلنت قوات الوفاق يوم أمس عن تقدمات في عدد من المحاور منها الكازيرما والرملة وطريق المطار ووصلت إلى قصر بن غشير ولكن شدة المواجهة التي أبداها الجيش الوطني أجبرتها على التراجع، فيما تم رصد عدد من الخسائر في صفوف الطرفين.

من جهتها أكدت وحدات من الجيش الوطني استمرار السيطرة على المناطق المذكورة سابقا مع مواجهة بين الحين والآخر في محور عين زارة أدت لوقوع عدد من القتلى في صفوف الوفاق وأسر عدد من المرتزقة السوريين فيما نعت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من المنتسبين للجيش منهم آمر السيطرة والمخابرة النقيب معتز العجيلي.

وفي الوقت الذي تشهد فيه جبهات القتال استمرارا للاشتباكات أعلن الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو صباح اليوم بدء معركة تحرير مطار طرابس رسميا وإصدار التعليمات بالتقدم نحوه بعد إحكام طوق عليه قبل يومين تمهيدا لدخوله بحسب تصريحات قنونو الذي أشار إلى تنفيذ ضربات جوية طالت المطار ومنطقة قصر بن غشير.

The post اشتداد المعارك في عدد من محاور طرابلس appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية