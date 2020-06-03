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تركيا : غيرنا الموازين في ليبيا ولولا ذلك لكان الصراع ” قتال شوارع “

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده غيرت الموازين في ليبيا ولولاها لتحوّل الصراع إلى حرب شوارع.

أوغلو وفي تصريحات نقلتها قناة “الجزيرة” القطرية أضاف:”مصر وفرنسا والمرتزقة من دول مجاورة يدعمون حفتر، لكن أبو ظبي هي التي تمده بالمال والسلاح وأنه لا قوة كبيرة له ولا يمكنه الصمود أمام القوة الشرعية”.

من ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية التركي في تصريحاته عن استعداد بلده للعمل مع أي طرف في شرق المتوسط،مؤكداً أن بلاده لن تقبل التهميش.

أوغلو قال إن أي اتفاق في شرق المتوسط لا تكون تركيا طرفا فيه يعد باطلا،مشددا على أن الأنشطة التركية في شرق المتوسط تأتي في إطار القانون،وفق تعبيره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اى موازين ياحمار فاردوغان اشبه بتاجر مخدرات يعطيك جرعة تعدل المزاج لفترة محدوة او ماتفوق تجد نفسك فى السجن كما حدث للخوان فى مصر والسودان كانوا يسيطروا على كل السلطات والان فى السجون فالخوان فى اى مكان حثالة المجتمع خدعوا الناس بالمظلومية واول ما وصلوا للسلطة ظهر وجههم القبيح المنفر للناس وهو ما نراه فى تونس مع الغنوشى الشعب التونسى انتفض ضده اول ماعلن عن وجهه الاخوانى القبيح فالخوان ساقطون فى كل مكان حتى فى تركيا فى اى انتخابات فهم سرطان لايمكن التغايش معه

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