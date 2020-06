العامة للكهرباء: بدء أعمال صيانة عدد من الخطوط المتوقفة لتوصيل التيار للمناطق التي تأثرت بالاشتباكات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، أن الشركة بدأت فى صيانة شبكة كهرباء الجهد المتوسط قسم الكوابل، و خط باب تاجوراء شط الهنشير جهد 30 ك.ف.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أعمال الصيانة متواصلة لتوصيل التيار الكهربائي لعدد من المناطق التى تأثرت بسبب الاشتباكات.

