الأمن يلقي القبض على اثنين من خاطفي المواطنة وصال

ألقى جهاز الأمن المركزي بالجفارة، الأربعاء، القبض على إثنين من خاطفي المواطنة وصال عبد الحفيظ عقب تمكنها من الهرب منهم بمنطقة السواني جنوب طرابلس.

وكان عدد من المسلحين استهدفوا منزلها بشارع السامبا يوم الثلاثاء 19 مايو، بغرض السرقة والاستيلاء على مبالغ مالية، مما تسبب في حالة من الغضب لدى الشارع الليبي ورشحت مصادر أن الخاطفين أقرباء لوصال.

