اخبار ليبيا الان وسائل إعلام: القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر يصل القاهرة للقاء وزير الدفاع المصري. تم النشر منذُ 13 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> وسائل إعلام: القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر يصل القاهرة للقاء وزير الدفاع المصري.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا وسائل إعلام: القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر يصل القاهرة للقاء وزير الدفاع المصري. 03 June, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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