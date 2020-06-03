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وسائل إعلام: القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر يصل القاهرة للقاء وزير الدفاع المصري.

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> وسائل إعلام: القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر يصل القاهرة للقاء وزير الدفاع المصري.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية


ليبيا

وسائل إعلام: القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر يصل القاهرة للقاء وزير الدفاع المصري.

03 June, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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