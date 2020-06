أعلنت مصادر صحفية، الأربعاء، أن “حفتر” وصل القاهرة لإجراء مباحثات حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

