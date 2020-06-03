داخلية الوفاق تكشف تفاصيل عملية تحرير «وصال»

كشف مكتب المعلومات والمتابعة التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عن تفاصيل تحرير الفتاة وصال عبدالحفيظ، التي اختطفت من منزلها في منطقة الكريمية يوم الثلاثاء بتاريخ التاسع عشر من شهر مايو الماضي.

وأوضح مكتب المعلومات، أنه وبالتعاون مع مديرية أمن الجفارة وجهاز المباحث الجنائية وجهاز قوة الردع الخاصة، تم إلقاء القبض على عدد من المختطفين عقب تحريات ومتابعات وجمع استدلالات واسعة النطاق قبيل العثور على الفتاة المختطفة صباح اليوم الأربعاء، لافتا إلى أنه فور ورود بلاغ عن اختطاف الفتاة وبتعليمات من وزير الداخلية المفوض, شرع أعضاء المكتب بالتعاون مع مديرية أمن الجفارة وجهاز المباحث الجنائية وقوة الردع الخاصة، بجمع استدلالات القضية من خلاله جلب صاحب الهاتف النقال الذي تم من خلاله ابتزاز عائلة المختطفة بدفع مبلغ خمسة ملايين دولار، وعقب تحقيقات والقبض على عدد من المشتبه بهم، وتم إخلاء سبيل المختطفة التي رجعت سالمة إلى منزل أهلها.