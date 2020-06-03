العمامي: أردوغان سيستخدم «الوطية» لتجميع وتدريب العناصر المتطرفة لابتزاز أوروبا

أكد المحلل السياسي الليبي محمد العمامي، أن الرئيس التركي، أردوغان، عازم على تحويل الوطية إلى قاعدة عسكرية خاصة ببلاده، مشيرا إلى أنه لن يتوقف أياً كانت الجبهات التي ستفتح أمامه.

وقال العمامي، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “الحلم التركي يتمثل في جعل هذه القاعدة مركزاً لتجميع وتدريب العناصر المتطرفة التي سوف تستخدمها أنقرة في تهديد وابتزاز دول المنطقة وجنوب أوروبا”.

وتوقع أن تتحول الوطية إلى شوكة في خاصرة ليبيا بالدرجة الأولى، ثم أوروبا، خصوصاً مع سهولة قيام تركيا بنقل المعدات والأسلحة و(المرتزقة) إلى غرب ليبيا، ومن ثم إمكانية نقلهم بسهولة إلى الجانب الأوروبي إذا ما أرادت تركيا.

وشدد على أن حكومة «السراج» لن تستطع مخالفة أوامر أردوغان في ظل تلقيها كل هذا الدعم التسليحي اللامحدود من قبل تركيا.

وتابع “ذلك ليس بمقتضى مذكرتي التفاهم الموقعتين بينهما، وإنما حماية وتمكين لحكومة (الوفاق) للبقاء في الحكم بأي ثمن”.