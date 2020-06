داعش يعود مجددًا للجنوب.. مسلحو التنظيم يشنون هجومًا على منزل بتراغن ويقتلون عائلة بأكملها

شن مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي، هجوما على منزل ببلدية

تراغن، وقتلوا عائلة بأكملها.

وأفادت مصادر إعلامية بأن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي،

هاجموا منزل المواطن خميس محمد خميس في تراغن جنوب سبها وقاموا بقتل جميع أفراد عائلته.

ويثير هذا الحادث مخاوف الليبييين من عودة تنظيم داعش

الإرهابي إلى جنوب ليبيا مرة أخرى، لتنفيذ عملياته الإجرامية بحق الليبيين في ظل

ما تشهده البلاد من فوضى وانفلات أمني غير مسبوق.

وهذا ويذكر أن تنظيم داعش الإرهابي، ينفذ بين الحين

والآخر هجمات في ليبيا، يسقط خلالها العديد من القتلى والجرحى من المدنيين

الأبرياء.

