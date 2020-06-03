برلماني تونسي سابق: الغنوشي يصطف مع الوفاق المحسوبة على المحور القطري التركي الإخواني

ليبيا – علق عضو مجلس النواب التونسي السابق هشام حسني على تصريح رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة التونسية الذراع السياسي لجماعة الاخوان في تونس راشد الغنوشي لوكالة الأناضول التركية والذي قال فيه:” لا معنى للحياد السلبي لدول الجوار الليبي “.

حسني وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” أمس الثلاثاء قال إن الغنوشي يخفي من هذا التصريح الاصطفاف وراء حكومة فائز السراج التي تُعد محسوبة على المحور التركي القطري الإخواني وبالتالي إن هذا الاصطفاف أيديولوجي بحت وليس فيه أي مصلحة للشعب الليبي.

وأوضح أن التدخل في دول الجوار يجب أن يكون من حيث المبدأ إيجابيًا بملازمة الحياد والوقوف على نفس المسافة بين طرفي النزاع أو بدعوتهم إلى طاولة الحوار أما الاصطفاف وراء أحد الخصمين فهذا يُعد تدخلًا سافرًا في شؤون الدول.

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