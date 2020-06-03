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«معيتيق» يطير إلى روسيا ويرفض الإدلاء بأي تصريحات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت وسائل إعلام روسية أن أحمد معيتيق، نائب السراج، وصل إلى موسكو، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع مسؤولين في البلاد.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن وكالة «نوفوستي» أن معيتيق امتنع لدى وصوله إلى روسيا عن الإدلاء بأي تصريحات قبل انطلاق اجتماعاته في مقر الخارجية الروسية.

وتأتي زيارة نائب السراج إلى روسيا، غداة مكالمة هاتفية له مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وكتب نائب رئيس المجلس الرئاسي، في تغريدة عقب المكالمة “تناولنا آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتطورات العسكرية، و«استهداف المدنيين» والعودة الى مسارات مؤتمر برلين”.

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أحمد معيتيق السراج روسيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • Russia is a great country and has decided to not involve with the fake government of the National accord . In Libya we do not need and like to have any friendships with the snake USA. We need good relationship with Russia and the Europe but USA with the current president is a nightmare. USA is not consistent with any decision. In Libya after we deliberate Tripoli we need to send the USA ambassador off

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  • طيرك بدون رجعة ، لو حكمتوا البلاد صح من هو الذي بحث عن السلطة ولكن انذال من 2011 رايتم اقتل اقتل وتخطف وهجر ودمر ، من تاورغاء إلى غرغور إلى والى والى حتى المقابر لم تسلم منكم ، ، اليوم يوم أهالي طرابلس لو فيه رجال الموت واحدة تحركوا واطردوا الزمرة الفاسدة من مقاتلة وداعش وتعاونوا مع الجيش وقولوا للكلب اردوغان موت واطردوا السفير الأمريكي وأنتم اصحاب القرار بالحق

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