باشاغا: سنضم القوات المساندة لمؤسسات الدولة بعد دحر الغزاة

ليبيا – عقد اجتماع موسع أمس الثلاثاء ضم عضو مجلس الواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا ووكلائه ووكيل وزارة دفاع الوفاق ورئيس أركان الرئاسي.

الاجتماع تركز وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على وضع آلية لاستيعاب ودمج أفراد من وصفوهم بـ”القوات المساندة” لمسلحي الوفاق بمحاور وجبهات القتال جنوب العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها دون الاشارة لمصير .

وعبر باشاغا عن سعادته بهذا الاجتماع الذي من شأنه تنظيم ووضع برنامج لمن وصفهم بـ”قوات المساندة” وانخراطها في مؤسسات الدولة عقب انتهاء هذه الحرب ودحر من وصفهم بـ”الغزاة” (القوات المسلحة الليبية) وعودتهم من حيث أتوا حسب زعمه .

واستعرض مما وصفها بـ”تجارب عدد من دول العالم إبان حروبها الأهلية وتمكنها من استيعاب الفوضى والمسلحين في مؤسسات الدولة وفق مصالحة وطنية وخطط مدروسة أثرت على سيادة هذه الدول بجيشها وأمنها” حسب تعبيره.

كما أشار إلى أن وزارتي دفاع وداخلية الوفاق تحملتا العبء الأكبر في انخراط واستيعاب هؤلاء المسلحين ضمن كادرها الوظيفي مع ضرورة توفير الدعم المالي من مؤسسات الدولة المالية بهذا الخصوص.

وأبدي رغبة وزارته في التعاون مع دفاع الوفاق في هذا الجانب، مشيراً إلى اللجان المنبثقة من الوزارتين التي تدارست هذا الجانب لقرابة سنة كاملة.

وكشف العضو المقاطع لمجلس النواب بأن هناك فراغ عسكري وأمني في معظم المناطق المحيطة بالعاصمة وهذا ما جعل من وصفهم بـ”الغزاة” يتغلغلون حول العاصمة وصولاً لجنوبها، مضيفاً :”لقد حان الوقت لبناء مؤسسات الدولة الأمنية والدفاعية وهذا لا يأتي إلا بتقدم عجلة الاقتصاد الوطني ورصد الأموال للمشاريع الأمنية والعسكرية للدولة”.

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