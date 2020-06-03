إصابات كورونا في ليبيا ترتفع بوتيرة “مخيفة”

تقرير

لم يتوقف تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، منذ أيام، على الرغم من الجهود التي يبذلها المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع وزارتي الصحة في الحكومة الليبية والوفاق.

وتم تسجيل 182 حالة مؤكدة بفيروس كورونا بحسب ما أعلن عنه المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بعد تسجيل حالات جديدة بلغت 14 حالة ، وهو الأمر الذي دفع المركز لتجديد دعوته للمواطنين للتواصل معه عبر رقم الطوارئ الخاص بالوضع الوبائي المحلي، لكل من لديه أعراض اشتباه بفيروس كورونا ، مؤكدا في الوقت نفسه بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وفي سياق مهامه اليومية، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه قام بتسليم بلدية الزاوية جهاز الكشف الدقيق عن الفيروس، ضمن دعمه والتواصل المباشر مع البلديات لمتابعة آخر التطورات للوضع الوبائي الخاص.

ومن جهة الحكومة الليبية، فقد قامت وزارة الصحة في اجتماع حول مستجدات الوضع المحلي، ببحث آلية عمل شُعب التمريض بالمستشفيات في ظل جائحة كورونا، وفقا لتعليمات الوزير سعد عقوب، إضافة إلى ملف إستئناف العملية التعليمية لكافة المراحل الدراسية لشعب التمريض وتنفيذ جميع التدريبات العملية بالمستشفيات التعليمية والمراكز التخصصية نظرا للحاجة إليهم في الظروف الراهنة لمواجهة كورونا.

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