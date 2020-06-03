“صالح” يتابع مستجدات تطور جائحة كورونا في البلاد

ناقش رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الاحيرش ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، موقف اللجان المختصة بجائحة كورونا على مستوى كل البلديات والمؤشرات الأخيرة في ليبيا.

وتطرق اللقاء الذي جمع صالح مع الاحيرش وبومريز، إلى ملف العملية التعليمية وتأجيل الدراسة حتى 14 من شهر يونيو الجاري، والتنسيق مع اللجنة العليا المختصة بمكافحة كورونا، حول فتح المدارس أو تأجيلها، وانتظار الموقف الذي ستقدمه اللجنة العليا حيال ذلك، إضافة إلى ملف مشاريع الإنشاء والصيانة في عدد من المؤسسات التعليمية في عدة بلديات، خاصة المشاريع التي لم تنجز، كما نوقش خلال اللقاء عدة موضوعات تتعلق بعمل الهيئات والمؤسسات وسبل دعمها لتؤدي دورها المناط بها

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