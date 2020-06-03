وفقا لإتفاقيتها مع السراج.. تركيا تنشر خريطة لحقولها الجديدة شرق البحر المتوسط

ليبيا – نشرت وزارة الخارجية التركية أمس الثلاثاء خريطة تظهر الحقول الجديدة شرق البحر الأبيض المتوسط التي تقدمت أنقرة بطلب إلى الأمم المتحدة للحصول على رخصة التنقيب عن الطاقة فيها.

المسؤول عن شؤون العلاقات السياسية الثنائية المدير العام للحدود البحرية والجوية في الخارجية التركية تشاغطاي أرجياس نشر في تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أرفقها بخريطة تظهر حقول التنقيب الجديدة، وفقاً لما ذكره موقع “روسيا اليوم”.

وذكر أرجياس أن تركيا أبلغت الأمم المتحد بالترسيم الجديد للحدود البحرية للبلاد بعد اتفاقيتها مع السراج ، مضيفًا أن شركة البترول التركية “TPAO” طلبت رخصة جديدة للاستكشاف والحفر في الحقول التي تقع في هذه المياه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية