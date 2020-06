برلمانيون تونسيون يتهمون أعضاء حزب النهضة بإرباك جلسة مساءلة الغنوشي

شهدت جلسة البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، حول مساءلة رئيس المجلس وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، حول الأزمة الليبية وعلاقته مع تركيا وتجاوز صلاحياته، خلافات عقب انسحاب عدد من النواب التابعين لحركة النهضة من الجلسة فى محاولة منهم لإرباكها.

و طالب النائب في البرلمان التونسي سعيد الجزيري، بتغيير سياسية المجلس، مضيفا فى كلمته التى ألقاها خلال افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمساءلة الغنوشي، بتغيير سياسة المجلس التي وصفها بالخاطئة.

كما جددت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي، عبير موسي، اتهامها للنهضة بمحاولة ربح الوقت، داعية التونسيين لمتابعة أطوار جلسة سحب الثقة من الغنوشي، على خلفية إعلان دعمه لحكومة الوفاق غير المعتمدة باسم مجلس النواب دون اتخاذ موافقة كافة مكوناته.

