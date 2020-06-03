السباعي: قرار واحد من سيالة الطرابلسي أعظم إثمًا وأشد فتكًا بالدِّين من كل تصريحات عميد بلدية بني وليد

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرب من مجالس الشورى الارهابية وجماعة أنصار الشريعة الارهابية علي السباعي أن الألم النفسي الذي يعيشه “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) هذه الأيام يفوق آلام كل المُهجّرين والمُعذبين الذين هجّرهم طوال السنين الماضية حسب زعمه.

السباعي قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “ما من شئ أشد على الطغاة من مشاهدة أحلاهم وعروشهم وهي تتهاوى” حسب تعبيره.

وأضاف :” قرار واحد من سيالة الطرابلسي وزير خارجية الوفاق اكثر ضرراً وأعظم إثماً واشد فتكا بالدِّين والوطن والحاضر والمستقبل من كل تصريحات عميد بلدية بني وليد وما يقوم به علي التكبالي الطرابلسي عضو مجلس نواب طبرق سياسياً واعلامياً يفوق مائة ضعف ما يقوم به ادريس مادي الزنتاني”.

كم استطرد حديثه :” أما السراج والمستشارون فشأن آخر، فكان الكلام بموضوعيه وشرع ودين وتقوى فيجب تحديد الضوابط الشرعية والأخلاقية والوطنية للحديث في الشأن العام، واذا كان الهوى والعنصرية ودوارة في الزنتان وورفلة و ولاد بلاد وشلافطية! فخلي نفتحوا ملفات كل المدن والقبائل والمناطق لنرى كيف أن الميزان منكوس نكسة عظيمة، هذا الموضوع من أكبر الأمراض التي تنخر جسد الوطن وكل مرة احاول تجنب الحديث فيه ولكن دون فائدة”.

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