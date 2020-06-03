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غطاس: الأتراك قد لا يندفعون لتحويل الوطية لقاعدة عسكرية حالياً تجنباً لإستفزاز روسيا وأوروبا

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي سمير غطاس إن أنقرة لديها رغبة توسعية بإقامة المزيد من القواعد العسكرية والبحرية بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية كما هي الحال بالصومال وقطر.

غطاس أشار في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” ” ربما لا تكون “الوطية” (قاعدة عقبة بن نافع الجوية) الموقع الاستراتيجي الملائم الآن، أو المفضل للأطماع التركية، وبالتالي فإن التفكير التركي سيتجه حتماً إلى تأسيس قواعد بحرية بحماية عسكرية على شواطئ البحر المتوسط أمام مدن سرت ومصراتة وطرابلس ليتمكن بواسطتها من حماية مشروعه في التنقيب عن الغاز بمنطقة شرق المتوسط، وينافس مصر واليونان وقبرص، هذا هدف أساسي لإردوغان ولن يجاهر به إلاّ إذا تعرض الجيش في الفترة المقبلة لخسائر فادحة تجبره على التقهقر إلى بنغازي”.

وإعتبر أن الأتراك وفي ظل امتلاكهم لحرية التحرك والوجود والتمركز بكل المواقع التابعة لسيطرة الوفاق قد لا يندفعون في تحويل الوطية إلى قاعدة عسكرية حالياً تجنباً أن يترجم ذلك بأنه رسالة استفزازية لروسيا والدول الأوروبية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اختلف معك ياسمير فاردوغان لايخطوا خطوة واحدة الا بموافقة الامريكان والروس ولكل منهما هدف من جلب المرتزقة الى ليبيا فروسيا للتخلص منهم لصالح النظام السورى ولقد راينا اليوم استئناف الضربات الروسية شمال سوريا واستعداد جيش النظام للتقدم فى ادلب اما امريكا فتريد تفعيل حلف الناتو الذى قالت عنه فرنسا مات سريريا وتريد ان تسيطر على امن اوربا بتحريض كلبها المسعور اردوغان لتهديد اوربا تحت رعايتها ولكن سوء حظ ترامب ثورة الغضب فى امريكا وجائحة الكورونا افسدت خططهما وسيسقط ترامب واردوغان معا بسبب غباوتهما واليوم نرى حصار المتظاهرين للبيت الابيض حركة انتيفا !!! تنتف شعر ترامب

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